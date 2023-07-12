В Москве на станции «Лось» поезд сбил двух человек, погибла женщина

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В Москве на станции «Лось» поезд сбил двух человек. Женщина скончалась, мужчина находится в больнице. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«На остановочном пункте "Лось" ярославского направления Московской железной дороги поездом смертельно травмирована женщина 1987 года рождения», - говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом добавляется, что также пострадал мужчина 1976 года рождения, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По данному факту следователи проводят проверку.
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