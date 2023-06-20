В Москве на стройке нашли две мины и взрыватель

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На территории стройки на Автозаводской улице нашли две мины и взрыватель
Mash пишет, что предварительно это снаряды калибра 152 мм. Из колледжа, который находится рядом со стройкой, эвакуировали 50 человек.
Также рядом находится детский сад и школа. Там никого не было. Эвакуация не проводилась.
Ранее сообщалось, что в отделении Сбербанка в Химках парень взорвал коробку с петардами. По предварительной информации, преступник выполнял задание кураторов с Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Также рядом находится детский сад и школа. Там никого не было. Эвакуация не проводилась.
Мария Фирсова