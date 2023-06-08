В Москве на стройке стадиона «Торпедо» обнаружили снаряды и взрывчатку

Фото: Фотобанк Московской области
В Москве на стройке стадиона «Торпедо» были найдены 2 снаряда и взрывчатка времен Великой Отечественной войны
Telegram-канал Mash пишет, что в Москве на стройке стадиона футбольного клуба «Торпедо» были обнаружены два снаряда калибра 122 мм и взрыватель времен Великой Отечественной войны.
Они были найдены во время поиска взрывчатки на строительной площадке нового стадиона. В данный момент на месте работают саперы.
Стадион «Торпедо» находится на Восточной улице в Москве. Его реконструкция началась осенью прошлого года.
Ранее сообщалось, что противотанковая граната прилетела ночью в припаркованную машину в Петербурге. Откуда прилетевший снаряд неизвестно. Уточняется, что он ударился об машину и отлетел в сторону. По предварительным данным, это была ручная кумулятивная противотанковая граната со спиленной ручкой.
Они были найдены во время поиска взрывчатки на строительной площадке нового стадиона. В данный момент на месте работают саперы.
Ранее сообщалось, что противотанковая граната прилетела ночью в припаркованную машину в Петербурге. Откуда прилетевший снаряд неизвестно. Уточняется, что он ударился об машину и отлетел в сторону. По предварительным данным, это была ручная кумулятивная противотанковая граната со спиленной ручкой.
Мария Фирсова