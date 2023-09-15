В Москве на территории парка сельскохозяйственной академии горят теплицы

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В Москве на территории парка Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева горят теплицы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Инцидент произошел на Пасечной улице. Сообщается, что экстренные службы едут на место происшествия. По предварительной информации, пострадавших нет.
Отмечается, что около частного гаража загорелись покрышки на площади 8 квадратных метров, возгорание потушили, никто не пострадал.
Причины пожара неизвестны. Подробности уточняются.
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Отмечается, что около частного гаража загорелись покрышки на площади 8 квадратных метров, возгорание потушили, никто не пострадал.
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Екатерина Коршунова