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В Москве на территории ТЭЦ-16 загорелся газопровод, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, газопровод воспламенился на ТЭЦ, которая расположена 3-й Хорошевской улице.
Всех сотрудников теплоэлектроцентрали уже эвакуировали, на месте происшествия работают экстренные службы.
В настоящий момент пожарные ждут, когда на ТЭЦ отключат электроэнергию, и они смогут приступить к ликвидации возгорания.
Ранее в селе Марфино городского округа Мытищи 33-летняя женщина и её 15-летняя дочь заживо сгорели во время пожара в доме. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная работа отопительного прибора, который стоял на террасе дома.
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Всех сотрудников теплоэлектроцентрали уже эвакуировали, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в селе Марфино городского округа Мытищи 33-летняя женщина и её 15-летняя дочь заживо сгорели во время пожара в доме. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная работа отопительного прибора, который стоял на террасе дома.
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Евгения Парфентьева