В Москве на ТТК столкнулись более десяти автомобилей

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В Москве в районе Южнопортовый произошло массовое ДТП на ТТК. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, из-за скользкой дороги столкнулись более десяти автомобилей.
В результате дорожного происшествия два человека госпитализированы, у одного диагностирована черепно-мозговая травма.
Уточняется, что четыре из пяти полос в сторону центра в настоящее время перекрыты.
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Диана Аванесян