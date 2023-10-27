В Москве на ученика во время урока рухнуло окно, у школьника сотрясение

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В Москве на школьника во время урока рухнуло сломанное окно, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в столичной школе №554.
По словам самого 15-летнего пострадавшего, окно в школьном кабинете было сломано еще с сентября. Рама держалась на одном креплении. В определенный момент, крепление не выдержало веса рамы и рухнуло школьнику прямо на голову. Стекло, при этом, осталось целым.
Подростка экстренно госпитализировали в больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение». В настоящий момент он находится в нейрохирургическом отделении.
Мать школьника заявила, что представители школы эту ситуацию пока никак не прокомментировали. В учебном учреждении инициировали внутренне расследование.
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По словам самого 15-летнего пострадавшего, окно в школьном кабинете было сломано еще с сентября. Рама держалась на одном креплении. В определенный момент, крепление не выдержало веса рамы и рухнуло школьнику прямо на голову. Стекло, при этом, осталось целым.
Мать школьника заявила, что представители школы эту ситуацию пока никак не прокомментировали. В учебном учреждении инициировали внутренне расследование.
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Евгения Парфентьева