В Москве на улице в Ново-Переделкине разлили ртуть

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В Западном округе Москвы на улице обнаружили разлитую ртуть.
«360» сообщает, что в Ново-Переделкине на улице обнаружены шарики ртути. Правоохранители огородили зону с химическим веществом.
Сообщается, что утром 26 августа на Боровском шоссе позади ресторана «Роял» рядом с открытым мусорным баком заметили примерно 5 граммов ртути. Ртутные шарики были разбросаны на площади в один квадратный метр.
На месте работает следственная группа.
Ранее сообщалось, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Информацию разместил мэр Москвы Собянин в своём Telegram-канале. По данным столичного градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
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Сообщается, что утром 26 августа на Боровском шоссе позади ресторана «Роял» рядом с открытым мусорным баком заметили примерно 5 граммов ртути. Ртутные шарики были разбросаны на площади в один квадратный метр.
Ранее сообщалось, что ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Информацию разместил мэр Москвы Собянин в своём Telegram-канале. По данным столичного градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
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Мария Фирсова