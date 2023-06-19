В Москве на Варшавском шоссе подожгли три релейных шкафа

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Mash: Три релейных шкафа, обеспечивающих работу семафоров, подожгли на Варшавском шоссе в Москве
На Варшавском шоссе в Москве подожгли три релейных шкафа. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По информации канала, шкафы обеспечивали работу семафоров. Они находились на расстоянии полутора метров друг от друга.
Отмечается, что инцидент не повлиял на движение поездов. В настоящее время злоумышленников разыскивает полиция.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Сети появилось видео смертельного ДТП с российскими туристами в Турции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По информации канала, шкафы обеспечивали работу семафоров. Они находились на расстоянии полутора метров друг от друга.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Сети появилось видео смертельного ДТП с российскими туристами в Турции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян