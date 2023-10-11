В Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль

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На Волгоградском проспекте в Москве загорелся автомобиль. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного Дептранса.
«На Волгоградском проспекте (в районе развязки с Новорязанским шоссе) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.
Уточняется, что в районе возгорания движение не затруднено. Причины произошедшего уточняются. Информация о пострадавший в настоящее время отсутствует.
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Диана Аванесян