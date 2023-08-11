В Москве началась эвакуация в ТЦ Метрополис

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По громкоговорителю посетителей торгового центра оповестили о чрезвычайной ситуации и попросили покинуть здание.
Торговый центр располагается на Ленинградском шоссе. «Осторожно, Москва» пишет, что к месту едут оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково сняты все ограничения на полеты гражданских судов, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В 10.50 аэропорт возобновил работу в штатном режиме. После временного ограничения на полеты в аэропорту Внуково первым приземлился рейс из Грозного. Напомним, над московским аэропортом Внуково временно было закрыто небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер». По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летел в сторону Москвы. Несколько рейсов было задержано на прилет и на вылет.
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Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково сняты все ограничения на полеты гражданских судов, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Мария Фирсова