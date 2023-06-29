В Москве начали проверку после смерти шестилетнего мальчика, которого не забрала скорая

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Напомним, ранее стало известно, что москвичка вызвала медиков, когда ее сыну дошкольного возраста стало плохо после прогулки. Мальчику было выдано направление на госпитализацию с менингитом, однако, прибывшие по вызову врачи скорой помощи заявили, что диагноз не соответствует симптомам. Медики уехали, ребенок вскоре скончался.
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