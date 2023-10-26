В Москве начался суд по делу о подготовке взрыва здания ФСБ на Лубянке

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Военный суд в Москве начал суд над участниками террористической ячейки, которые планировали устроить взрыв в здании ФСБ на Лубянке в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, подсудимые в период с марта по апрель 2022 года организовали террористическое сообщество, которое находилось под наблюдением нескольких группировок, связанных с ИГИЛ*. Подсудимые находятся в возрасте от 19 до 25 лет, пятеро из них граждане Таджикистана, а один является уроженцем Дагестана.
Следствие выяснилось, что взрыв планировали совершить с помощью террориста-смертника. Они намеревались купить глицерин и шайбы для создания взрывного устройства. После подрыва участники собирались потребовать вывод Вооруженных сил РФ с территории Сирии.
В период предварительного расследования пятеро из шестерых обвиняемых признали свою вину.
Ранее «Радио 1» сообщало, что командира ВСУ осудили за расстрелянного и сброшенного в яму мирного жителя в Мариуполе. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Следствие выяснилось, что взрыв планировали совершить с помощью террориста-смертника. Они намеревались купить глицерин и шайбы для создания взрывного устройства. После подрыва участники собирались потребовать вывод Вооруженных сил РФ с территории Сирии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что командира ВСУ осудили за расстрелянного и сброшенного в яму мирного жителя в Мариуполе. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак