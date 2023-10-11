В Москве найден мертвым сын китайского революционера Ван Мина

Фото: istock / Soumen Hazra
В московской квартире на Фрунзенской набережной 10 октября обнаружили тело 84-летнего Ван Дань Джи, сына китайского революционера Ван Мина. Информацию передает телеграм-канал Shot.
По данным канала, на теле мужчины не были замечены следы насильственной смерти. Предположительно, Ван Дань Джи умер из-за продолжительной болезни.
Его отец, Ван Мин стоял у истоков создания Коммунистической партии Китая и был главой центральный органов КПК. Ван Мин проиграл в политической борьбе в 40-50-х годах, после чего заявлял, что тот пытался отравить.
Из-за проблем со здоровьем он уехал в СССР в 1956 году для лечения, где и прожил до конца своих дней. Его сын уехал в СССР вместе с родителями, учился и работал там. В начале нулевых он работал в «Российско-Китайском центре торгово-экономического сотрудничества».
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Его отец, Ван Мин стоял у истоков создания Коммунистической партии Китая и был главой центральный органов КПК. Ван Мин проиграл в политической борьбе в 40-50-х годах, после чего заявлял, что тот пытался отравить.
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Алина Юрчак