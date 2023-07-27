В Москве найден мёртвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка

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Тело 72-летнего бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Александра Колпакова было обнаружено в его собственной квартире в центре Москвы. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Признаков насильственной смерти обнаружено на теле банкира не было.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины смерти пожилого мужчины. О каких-либо хронических заболеваниях банкира известно не было.
Колпаков работал во Внешторгбанке с 1973 года.
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Анастасия Крестьянова