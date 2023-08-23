В Москве налётчик погиб во время ограбления аптеки

Фото: istockphoto/Baloncici
Ограбление аптеки случилось 22 августа на улице Обручева.
РЕН ТВ пишет, что налётчик проломил стену аптеки и украл кассу. Покидал аптеку тем же путём. Он встал на витрину, и стекло не выдержало вес мужчины.
Мужчина скончался в машине скорой помощи.
Ранее в Ставропольском крае бывший участник СВО ограбил, а затем убил пенсионера. 22-летний Артём Гречкин находился под административным надзором по уголовному делу о сексуальном насилии. Однако, правоохранители не следили за парнем, так что в октябре 2022 года ему удалось уйти на специальную военную операцию в составе добровольческого батальона «Терек».
Домой Гречкин вернулся в марте, и сразу же взялся за старое – решил ограбить дачу 71-летнего пенсионера. В результате ограбления рецидивист убил пожилого мужчину.
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«Грабитель сильно порезался, умер от потери крови», –сообщил источник.
Ранее в Ставропольском крае бывший участник СВО ограбил, а затем убил пенсионера. 22-летний Артём Гречкин находился под административным надзором по уголовному делу о сексуальном насилии. Однако, правоохранители не следили за парнем, так что в октябре 2022 года ему удалось уйти на специальную военную операцию в составе добровольческого батальона «Терек».
Домой Гречкин вернулся в марте, и сразу же взялся за старое – решил ограбить дачу 71-летнего пенсионера. В результате ограбления рецидивист убил пожилого мужчину.
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Мария Фирсова