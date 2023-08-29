В Москве нашли пропавшую фигуристку Горбачёву

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В Москве нашли 16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву, которая считалась пропавшей без вести. Девушка цела и невредима. Об этом сообщили в столичном следственном комитете.
«По предварительной информации местонахождение 16-летней спортсменки установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств её отсутствия», - говорится в сообщении ведомства.
По информации Telegram-канала Mash, следователи обнаружили девочку во время просмотра фильма в кинотеатре. Она в полном порядке и спокойно поедала мороженое.
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Элина Позднякова