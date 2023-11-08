В Москве неизвестный угрожал жене военкора Коца и требовал встречи с ним

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В Москве неизвестный подкараулил жену военкора Александра Коца возле дома и стал угрожать ей, а также требовать встречу с Александром. В отношение незванного гостя возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
По данным телеграм-канала Baza, он ждал женщину на лестничной площадке. Мужчина расспрашивал супругу военкора о его текущем местоположении и требовал организовать встречу. Он также угрожал хозяйке квартиры и оказывал на нее психологическое давление.
Женщина вызвала правоохранительные органы, но «гость» успел скрыться. Сейчас его личность устанавливается.
Вчера Коц сравнил украинцев с папуасами из-за подарка в виде гранаты помощнику Залужного, от которой он погиб.
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Алина Юрчак