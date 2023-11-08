В Москве неизвестный угрожал жене военкора Коца и требовал встречи с ним

В Москве неизвестный подкараулил жену военкора Александра Коца возле дома и стал угрожать ей, а также требовать встречу с Александром. В отношение незванного гостя возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».