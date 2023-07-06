В Москве неизвестный испортил машину американского посольства в День независимости США

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Неизвестный поцарапал гвоздем и пробил колеса машины посольства США в Москве в День независимости США.
Повреждения GMC Acadia заметил атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк, сообщает Telegram-канал Shot.
Вандал испортил заднюю правую дверь автомобиля гвоздем и пробил колеса.
Полиция начала поиски неизвестного.
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Мария Фирсова