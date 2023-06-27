В Москве неизвестный изнасиловал и обокрал школьницу

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Школьница согласилась встретиться 26 июня на станции метро «Молодежная», куда она приехала с iPad Air.
Потом злоумышленник снова появился и потребовал у школьницы 20 тысяч рублей за возврат планшета и молчание о том, что между ними случилась интимная близость. Девочка рассказала обо всём отцу.
Полиция начала проверку.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 6-летний мальчик с психическими отклонениями сбежал из приемной семьи и пропал. 6-летний ребёнок пропал утром 26 июня. Приёмная мать рассказала, что из-за недуга мальчик не чувствует вкуса, температуры и может не спать несколько дней.
Пропавшего ребёнка зовут Далер, также он отзывается на имя Костя. По словам родственников, так зовут воображаемого друга мальчика.