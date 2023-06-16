В Москве неизвестный просит детей присылать ему интимные фото и шантажирует их в социальных сетях

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Уточняется, что родители 13-летней девочки обнаружили переписку своей дочери в социальной сети с неизвестным человеком. По словам ребёнка, он написал ей от имени девочки с предложением дружить. Они стали общаться и как-то разговор зашёл на интимные темы. После неизвестный написал, что девочка очень красивая и попросил прислать интимные фото. Девочка отправила их.
Родители девочки готовят заявление в полицию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы.