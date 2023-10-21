В Москве незнакомец дал мужчине капли для носа, после которых он потерял память

Фото: istockphoto/Malikov Aleksandr
Первое обращение в полицию на незнакомца поступило от 44-летнего Виталия из Мордовии.
Mash пишет, что, по словам мужчины, в прошлые выходные он отдыхал один на Кузнецком мосту. К нему подсел дружелюбный мужчина и начал разговор. Заметив, что Виталий шмыгает носом, предложил суперэффективные капли и запшикал из своих рук. И так несколько раз.
Последнее, что помнит Виталий, как новый знакомый отлучился в туалет. Очнулся мужчина в полдень на следующий день у реального друга — без часов и банковской карты. Проверил баланс и обнаружил почти пустой счёт. Товарищ рассказал, что Виталий без слов объявился в 6 утра и лёг спать.
Несколько дней Виталий приходил в себя, а потом решил написать заявление в полицию. Полиция начала проверку.
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Последнее, что помнит Виталий, как новый знакомый отлучился в туалет. Очнулся мужчина в полдень на следующий день у реального друга — без часов и банковской карты. Проверил баланс и обнаружил почти пустой счёт. Товарищ рассказал, что Виталий без слов объявился в 6 утра и лёг спать.
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Мария Фирсова