В Москве ночная авария на Киевском шоссе унесла жизни двух человек

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В Москве в ночь на субботу, 2 декабря, на 34-м километре Киевского шоссе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, пишет Телеграм-канал SHOT.
В настоящее время движение транспортных средств в сторону области перекрыто. На месте инцидента работают оперативные службы, детали ДТП устанавливаются.
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