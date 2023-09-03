В Москве обезьяна сбежала от хозяина и застряла на дереве

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski
Сбежавшая обезьяна залезла на дерево на юго-востоке столицы.
РЕН ТВ пишет, что макака забралась на дерево в Выхино-Жулебино и отказывается спускаться.
На место едут сотрудники оперативных служб. Специалисты попытаются снять обезьяну с дерева.
Ранее в Приморье сотрудники охотнадзора спасли медведя, застрявшего головой в бидоне. Медведя отловили и освободили ещё 1 сентября. В конце августа местные жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но избавиться от него уже не смог.
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«Обезьяна сбежала от хозяина и залезла на дерево рядом с домом по Ферганскому проезду», - рассказал источник.
Ранее в Приморье сотрудники охотнадзора спасли медведя, застрявшего головой в бидоне. Медведя отловили и освободили ещё 1 сентября. В конце августа местные жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но избавиться от него уже не смог.
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Мария Фирсова