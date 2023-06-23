В Москве обнаружено изрезанное тело пенсионерки

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Труп обнаружен в квартире на северо-западе столицы
По данным РЕН ТВ, труп 70-летней женщины 22 июня в квартире на 3-й Хорошевской улице обнаружил её 37-летний сын. Погибшая скончалась от множественных ножевых ранений.
Установлено, что пенсионерка погибла несколько дней назад.
Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области в ДТП погибли три человека. РЕН ТВ сообщает, что грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой фурой и легковым автомобилем – машины разорвало на части, а людей выбросило из салонов на трассу.
Установлено, что пенсионерка погибла несколько дней назад.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области в ДТП погибли три человека. РЕН ТВ сообщает, что грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой фурой и легковым автомобилем – машины разорвало на части, а людей выбросило из салонов на трассу.
Мария Фирсова