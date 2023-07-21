В Москве обнаружено тело миллиардера Кудрякова

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В Москве в квартире на Кудринской площади обнаружено тело 63-летнего основателя сервиса доставки "Служба 77" Игоря Кудрякова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Игорь Кудряков был главой Совета директоров ЗАО «Служба Семьдесят Семь» в начале 2000-х годов. Организация занималась доставкой продуктов и товаров в Москве. В 2006 году он стал первым заместителя начальника Главного управления «Государственной жилищной инспекции Московской области».
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