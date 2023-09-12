В Москве обнаружено тело мужчины с отрубленной головой

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На севере Москвы 12 сентября, во вторник, обнаружено тело мужчины, у которого была отрублена голова. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Рано утром в парковой зоне вблизи ул. Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой. На туловище, шее и голове мужчины обнаружены колото-резаные ранения», - говорится в сообщении ведомства.
На место также выехал заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев. Работа полиции проходит под его личным контролем.
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