В Москве обнаружено тело седьмого диггера Маркушина

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Труп обнаружили в коллекторе в районе Большого Устьинского моста.
Mash пишет, что, предположительно, погибшим является директор по маркетингу группы IT-компаний «Ланит» Дмитрий Маркушин. Поток сточной воды отбросил его на металлическую конструкцию.
Ранее сообщалось о том, что найдено тело гида-диггера Константина Филиппова, которые вёл группу в подземелье.
В Санкт-Петербурге задержали гендиректора ООО «Спутник» Кима. Фирма занималась организацией трагической подземной экскурсии по Москве. Гендиректора компании Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Предприниматель проходит подозреваемым по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам. В данный момент Александра Кима везут на допрос.
Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.
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Ранее сообщалось о том, что найдено тело гида-диггера Константина Филиппова, которые вёл группу в подземелье.
Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.
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Мария Фирсова