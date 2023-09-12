В Москве обнаружено уже второе обезглавленное тело человека

Фото: iStock/vmargineanu
«В квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении прокуратуры.
Полиция проводит все необходимые действия для того, чтобы вычислить и поймать преступника.
При этом второе тело без головы уже обнаружили в квартире. По данным Telegram-канала «112», убитым оказался врач-травматолог. Расследование загадочного преступления находится под контролем прокуратура Северного административного округа.
Читайте также:
В Москве обнаружено тело мужчины с отрубленной головой
Двух рыбаков с огнестрельными ранениями нашли на берегу реки в Хабаровском крае
В Подмосковной Электростали мужчина обезвредил стрелка, убившего одного человека