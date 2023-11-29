В Москве обнаружили мумии умерших полгода назад сестёр-близняшек

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Мумифицированные трупы 73-летних сестёр-близнецов обнаружены в квартире в столице.
Страшную находку обнаружили в одной из квартир на улице Куусинена. По предварительным данным, женщины скончались около шести месяцев назад, пишет ИА «Регнум», ссылаясь на источник.
В полицию 24 ноября заявили соседи, которые давно не встречали сестер-близнецов. Женщины жили в одной квартире по договору социального найма. Правоохранители вскрыли дверь.
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В полицию 24 ноября заявили соседи, которые давно не встречали сестер-близнецов. Женщины жили в одной квартире по договору социального найма. Правоохранители вскрыли дверь.
«В разных комнатах на полу были найдены тела 73-летних сестер-близнецов, смерть которых наступила около 6 месяцев назад», — сообщает источник.Трупы сестер направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
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Мария Фирсова