В Москве обстреляли водителя Mercedes и украли у него 30 миллионов рублей

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Неизвестные в Москве расстреляли мужчину в Mercedes и украли почти 30 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, инцидент произошел вечером 3 октября на Донецкой улице.
Водитель Mercedes стоял в пробке, когда на его машину налетели вооруженные люди, произвели несколько выстрелов и выкрали из салона авто почти 30 миллионов рублей.
В настоящий момент пострадавший находится в больнице, а напавших на него людей разыскивает полиция.
Ранее в Подмосковье мужчина, пытаясь уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента погиб сотрудник Госавтоинспекции, а нападавший был ранен и задержан.
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Водитель Mercedes стоял в пробке, когда на его машину налетели вооруженные люди, произвели несколько выстрелов и выкрали из салона авто почти 30 миллионов рублей.
Ранее в Подмосковье мужчина, пытаясь уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента погиб сотрудник Госавтоинспекции, а нападавший был ранен и задержан.
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Евгения Парфентьева