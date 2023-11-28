В Москве одноклассники вытолкнули девочку из окна, у неё повреждён позвоночник

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В Москве пятиклассники вытолкнули девочку из окна первого этажа, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 13-летняя девочка играла с одноклассниками на перемене в столичной школе «Эрудит».
В момент игры, один из одноклассников распахнул большое окно и вытолкнул в него девочку. При этом, кто именно толкнул её в окно – школьница вспомнить не может.
Пострадавшей потребовалась госпитализация. В больнице у пятиклассницы диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. Врачи прописали девочке обезболивающие и постельный режим.
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних инициировали проверку по факту произошедшего.
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В момент игры, один из одноклассников распахнул большое окно и вытолкнул в него девочку. При этом, кто именно толкнул её в окно – школьница вспомнить не может.
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних инициировали проверку по факту произошедшего.
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Евгения Парфентьева