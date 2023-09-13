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В Москве около станции метро «Владыкино» произошел пожар

МЧС: В Москве около станции метро «Владыкино» произошел пожар
13 сентября 2023, 01:52
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

На северо-востоке Москвы около станции метро «Владыкино» произошел пожар. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС России.
Уточняется, что площадь возгорания составила 10 кв. м.

«В 23:02 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по городу Москве поступило сообщение о пожаре по ул. Нововладыкинская, д. 12А», — цитирует издание сообщение экстренной службы.


Очевидцы сообщали в соцсетях о громких хлопках и многометровых столбах дыма в районе пожара. В 23:26 возгорание было полностью ликвидировано, информация о пострадавших отсутствует.

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#спасатели
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#москва
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Пожар на складском помещении в Петербурге локализовали
МЧС: пожар на складском помещении в Петербурге локализовали, пострадавших нет
13 сентября 2023, 01:40

Фото: Фотобанк МО

Пожар в двухэтажном производственно-складском здании в Санкт-Петербурге, где произошло возгорание картонной упаковки на площади в 800 квадратных метров, был успешно локализован, информирует телеграм-канал МЧС региона.
«В 23.58 (по местному времени) пожар был локализован. На момент 13 сентября в 0.32 (по местному времени) объявлен отказ номеру 2 (ранг пожара — ред.). Работы продолжаются по номеру 1-БИС», — гласит официальное сообщение.

На данный момент нет информации о пострадавших в результате этого пожара.

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#мчс
#пожар
#машины
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В Голландии нашли картину Ван Гога, похищенную в 2020 году
13 сентября 2023, 00:40

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Нидерландах найдена картина Винсента Ван Гога, которая в 2020 году была украдена из Музея Сингера Ларена. Об этом пишет The Guardian.
Поисками картины занималась голландская полиция и арт-детектив Артур Бранд, которые неоднократно выступали с призывами вернуть украденное произведение искусства.

Такие призывы со временем окупились и некий мужчина, пожелавший остаться анонимным, передал картину в синем пакете Ikea Бранду.

Сам Артур Бранд назвал возвращение произведения одним из величайших моментов в его жизни.

Картину Ван Гога украли 30 марта 2020 года из Музея Сингера Ларена, расположенного неподалеку от Амстердама. Ее стоимость оценивают в сумму от €3 млн до €6 млн.

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#полиция
#картины
#нидерланды
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В Санкт-Петербурге на складе произошел пожар
МЧС: В Санкт-Петербурге на складе произошел пожар на 800 кв. м
13 сентября 2023, 00:09

Фото: iStock/sarawutk

В Санкт-Петербурге произошел пожар в двухэтажном производственно-складском здании. В ГУ МЧС по городу сообщили, что его тушат по повышенному рангу сложности.
В ведомстве уточнили, что горит картонная упаковка. Информация о возгорании на улице Латышских Стрелков в Невском районе поступила во вторник, 12 сентября, в 21:21.

Площадь возгорания составила 800 кв. м. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. В тушении пожара участвуют 46 человек и 14 единиц техники.

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#спасатели
#мчс
#пожар
#санкт-петербург
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Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге
Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге
12 сентября 2023, 23:43

Фото: Мособлпожспас

По информации пресс-службы МЧС Петербурга, на территории производственно-складского здания произошел пожар, в результате которого возникло горение картонной упаковки. Площадь пожара на данный момент уточняется.
Для ликвидации возгорания были привлечены силы и средства МЧС в количестве 8 единиц техники и 38 человек личного состава.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС, что указывает на необходимость дополнительных ресурсов для его тушения. Для борьбы с пожаром класса 1-БИС было задействовано четыре расчёта. На момент сообщения нет информации о пострадавших в результате происшествия.

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#мчс
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#кадры
#происшествия
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С подмосковного водителя взыскали ущерб за гибель лося в ДТП
12 сентября 2023, 22:56

Фото: Минэкологии МО

Подмосковного водителя наказали за гибель лося, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии. Щёлковский городской суд удовлетворил иск межрайонного природоохранного прокурора о возмещении ущерба, нанесённого охотничьим ресурсам.
Иск был подан в интересах министерства. Ответчиком выступил житель Щёлкова, по вине которого произошло ДТП, повлёкшее гибель лося. Сам водитель при этом не пострадал.
«Установлено, что гражданин, управляя легковым автомобилем, на 29-м километре Щёлковского шоссе наехал на лося. Животное погибло. Факт наезда установили сотрудники ГИБДД», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В результате был причинён ущерб охотничьим ресурсам Подмосковья на 80 тыс рублей. В суде ответчик признал свою вину. Теперь ему придётся возместить урон.

Фирсов ещё раз попросил водителей транспортных средств быть внимательнее на дорогах. 

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Подмосковные спасатели достали из машины пострадавшую в ДТП 88-летнюю пассажирку
12 сентября 2023, 21:52

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили из автомобиля пенсионерку, пострадавшую в ДТП в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На 42-м километре Симферопольского шоссе столкнулись ехавшие в попутном направлении автоцистерна и легковая машина. Пассажирка легковушки получила травму и не смогла самостоятельно покинуть автомобиль.
 
Работники противопожарно-спасательной службы оперативно приехали на место аварии. Во избежание возгорания они отключили аккумулятор повреждённой легковушки. Тем временем медики осмотрели травмированную 88-летнюю женщину и зафиксировали её повреждённую ногу. 
 
Спасатели помогли извлечь пострадавшую из салона, переложили на жёсткие носилки и перенесли в машину скорой помощи. С подозрением на закрытый перелом голени пенсионерку доставили в больницу. 

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«Мы падаем! Я тебя люблю!» — написал россиянин с борта падающего самолета
Пассажир A320 отправил прощальное СМС перед посадкой в поле под Новосибирском
12 сентября 2023, 21:50

Фото: iStock/bluesky85

Утром 12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском.
В распоряжении Telegram-канала Mash Siberia оказалось сообщение, которое мужчина отправил своей девушке с борта Airbus A320.

«Мы падаем! Я тебя люблю!» — написал мужчина. 

К счастью, воздушное судно совершило удачную посадку в новосибирском поле. В самолете находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребёнка, все они остались в живых. 

В настоящий момент следствие выясняет, почему пилота пришлось совершить экстренную посадку, подвергнув опасности жизни людей. В настоящий момент основной версией является отказ гидросистемы.

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#смс
#самолет
#поле
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Стало известно о жертвах при падении Су-24 в Волгоградской области
При падении Су-24 в Волгоградской области никто не пострадал
12 сентября 2023, 21:49

Фото: iStock/May_Chanikran

В администрации Калачёвского района сообщили, что жертв и разрушений на месте падения Су-24 в Волгоградской области нет.
Напомним, бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. По информации Минобороны РФ, самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал.

Бомбардировщик упал в безлюдной местности. На место происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Ранее в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи.

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IRNA: В центре Ирана взорвался резервуар с аммиаком
12 сентября 2023, 21:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

Резервуар с аммиаком взлетел на воздух в промышленном городе в центре Ирана, сообщает IRNA.
Взрыв произошел в промышленном городке провинции Йезд, который расположен в центральной части Ирана.

В результате взрыва в центер города разогрелся пожар, на тушение которого были отправлены практически все спасательные бригады Йезда.

При этом, подробности происшествия, количества жертв и разрушений, в агентстве не уточнили.

Ранее в столичном доме в руках у 40-летнего мужчины взорвалась петарда, которую он заказал на «Озон». Инцидент произошел на улице Байкальская в столичном районе Гольяново. Сообщается, что пострадавшему мужчине оторвало пальцы одной руки.

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#пожар
#взрыв
#происшествия
#иран
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Достижения.рф