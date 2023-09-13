В Москве около станции метро «Владыкино» произошел пожар

Фото: Фотобанк Московской области
На северо-востоке Москвы около станции метро «Владыкино» произошел пожар. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС России.
Уточняется, что площадь возгорания составила 10 кв. м.
Очевидцы сообщали в соцсетях о громких хлопках и многометровых столбах дыма в районе пожара. В 23:26 возгорание было полностью ликвидировано, информация о пострадавших отсутствует.
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«В 23:02 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по городу Москве поступило сообщение о пожаре по ул. Нововладыкинская, д. 12А», — цитирует издание сообщение экстренной службы.
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Диана Аванесян