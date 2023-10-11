В Москве осквернили памятник Кадырова, положив на него свиную голову и бекон

Фото: kremlin.ru
В Москве 19-летний подросток осквернил памятник покойному главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову, сообщает Telegram-канал Baza.
Памятник отцу нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмату Кадырову расположен в Южном Бутово.
Вечером 9 октября 19-летний парень встретился со своей 15-летний подругой. Он взял из дома заранее заготовленную свиную голову и бекон. Подростки направились в сторону памятника Кадырову, где и оставили все вышеперечисленное. Происходящее девушка снимала на видео, однако, позже заявила, что не знала о намерениях друга и просто записывала его на телефон.
Парочку быстро задержали. Парень признался, что придумал эту акцию после новостей о строительстве новой мечети в Москве. Помимо осквернённого памятника, он также разослал по разным чатам в Telegram сообщение с призывом закопать голову свиньи на месте строительства мечети.
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Вечером 9 октября 19-летний парень встретился со своей 15-летний подругой. Он взял из дома заранее заготовленную свиную голову и бекон. Подростки направились в сторону памятника Кадырову, где и оставили все вышеперечисленное. Происходящее девушка снимала на видео, однако, позже заявила, что не знала о намерениях друга и просто записывала его на телефон.
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Евгения Парфентьева