В Москве остановили подозрительный «Мерседес»: он оказался набит оружием

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В отсеке для аптечки под передним пассажирским сидением лежали 2 противопехотные гранаты Ф-1. Мобильный склад с оружием перевозили 49-летний водитель Магомед из Чечни и 37-летний Аслану из Ростовской области. Последний попытался сбежать, но его задержали. У Аслана сотрудники обнаружили также пакет с неизвестным белым порошком.
Полицейские установили владельца «Мерседеса» — им оказался 24-летний житель Махачкалы.
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