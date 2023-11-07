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В Москве отец жестоко избил 11-летнюю дочь за физкультурную форму

07 ноября 2023, 15:31
Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

В Москве отец жестоко избил 11-летнюю дочь за то, что девочка не переоделась после урока физкультуры, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось в московском районе Южное Бутово.

41-летний отец позвонил своей 11-летней дочери по видеосвязи и увидел, что она не переоделась после урока физкультуры. Девочка ходила в спортивной форме на уроке в классах. Отец сразу пообещал задать ей дома трёпку.


Как и обещал, мужчина выпорол девочку ремнём, однако, затем в ход пошли и кулаки. В результате, школьница попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы и ноги.

Отмечается, что девочка живёт вместе с отцом. Её родители разведены. Она жаловалась родственникам, что папа часто наказывает её, однако, никто не обращал на это внимание.

Сейчас дело находится под контролем правоохранительных органов.

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#школьница
#избиение
#москва
#больница
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В Чите в детской больнице массово отравились дети
В Чите в детской краевой больнице отравились шестеро маленьких пациентов
07 ноября 2023, 15:17

Фото: istock / Marija Stepanovic

Шестеро проходили лечение в краевой детской больнице в Чите и отравились. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав Забайкальского края.

«Утром 7 ноября у шестерых пациентов Краевой детской больницы появились симптомы дисфункции кишечника. Руководителем ведомства подписан приказ о начале служебной проверки. Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю начато эпидрасследование», — сообщили в региональном минздраве.
Причина отравления выясняется. В первую очередь под проверку попадет организация питания пациентов. Следователи проведут опрос руководства и персонала больницы для выяснения качества пищи в медучреждении. 

Производством продуктов питания для больницы занимался поставщик ООО «Медфуд». Выясняется, была ли виновата компания в плохом самочувствии детей.

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#минздрав
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#больницы
#всу
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В Самарской области задержали подростка, готовившего теракт в своей школе
07 ноября 2023, 15:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Самарской области задержали подростка, которого подозревают в подготовке теракта в школе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 15-летний подросток из Сызрани готовился к теракту с лета этого года.

Он смотрел в интернете видеоролике о расстрелах в учебных учреждениях, а также закупился всем необходимым для изготовления боеприпасов. Во время обысков у подростка обнаружили 6 бутылок «коктейля Молотова», 3 литра ацетона и алюминиевую пудру, он признался, что все это купил для того, чтобы сделать бомбу и отомстить учителям и одноклассникам.

Школьника задержали 1 ноября, на него возбуждено уголовное дело за подготовку к теракту.

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#подросток
#уголовное теракт
#бомба
#школа
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В Ростове мигранты до реанимации избили администратора компьютерного клуба
07 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/globalmoments

В Ростове-на-Дону мигранты избили администратора компьютерного клуба, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, впервые компания агрессивных мигрантов пришла в клуб на улице Космонавтов 29 октября. Играть мужчины не собирались, они просто развалились на диванах, бросались джойстиками и вели себя вызывающе. Когда администратор попросил их покинуть помещение - его избили.

Один из этой компании вернулся в клуб 5 ноября. Ситуация повторилась, однако, на этот раз молодого администратора избили ещё сильнее, чем прежде. В больнице у мужчины диагностировали отёк мозга, а также раздробление черепных костей.

Ход дела под контроль взял лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, однако, пока что ни один из нападавших не был задержан.

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#мигранты
#компьютер
#следственный комитет
#избиение
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В Москве арестовали на два месяца боксера Иванова, устроившего стрельбу в центре
07 ноября 2023, 14:44

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд на два месяца арестовал титулованного боксера Никиту Иванова, устроившего стрельбу в центре Москвы, об этом сообщает Telegram- канал «Осторожно, Москва».
Напомним, 5 ноября в центре Москвы, у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky произошла стрельба. 37-летний мужчина в разгаре конфликта произвёл несколько выстрелов в своих оппонентов.

Позже выяснилось, что стрельбу устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Спортсмен был задержан спустя недолго время после происшествия. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Суд в Москве отправил Иванова в СИЗО на два месяца, возбудив на него уголовное дело по статье «Хулиганство». Предварительно, стрелять боксер начал, когда кто-то оскорбил его и его девушку.

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#бокс
#москва
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Погибший помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые
МВД: Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые
07 ноября 2023, 13:29

Фото: istock / ovbelov

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков, погибший от взрыва гранаты у себя дома, был предупрежден, что гранаты в боевом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева.
Гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Из-за взрыва сам Частяков погиб, его тринадцатилетний сын пострадал и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице после перенесенной операции.

«Человек, который подарил эти подарки, признался. Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, погибший не поверил в эту информацию», — заявила Рева.
Она добавила, что гранаты направили на экспертизу. По имеющейся информации можно сказать, что взрыв случился из-за несчастного случая, неосторожного обращения с боеприпасами.

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#мвд
#погибший
#взрыв
#всу
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Житель Златоуста убил жену и сжег ее труп на кладбище
07 ноября 2023, 13:24

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Златоусте Челябинской области мужчина убил жену, а после сжег её тело на кладбище. Преступник задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В сообщении уточняется, что в мае 2023 года в поселке Куваши на кладбище был обнаружен труп неизвестной женщины. Была проведена экспертиза, благодаря которой удалось выяснить только примерный возраст женщины. При этом в розыск погибшую никто не объявлял.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы сыщиков подозреваемый был задержан. Им оказался супруг найденной женщины», - пояснили в пресс-службе.

Выяснилось, что мужчина убил жену в ходе бытового конфликта, а затем решил избавиться от трупа, вывез его на кладбище и поджег. Детям и родственникам он рассказал, что 45-летняя женщина уехала в другой город на заработки. Преступник задержан.

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#труп
#розыск
#женщина
#кладбище
#мужчина
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Трое мужчин ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей
07 ноября 2023, 13:19

Фото: iStock/Zinkevych

Трое мужчин ограбили один из бутиков ЦУМа на 130 тысяч рублей. Они попытались вынести только два головных убора. Об этом сообщает 112.
Отмечается, что стоимость головных уборов составляла 49 950 рублей и 77 900 рублей соответственно. Охранникам магазина удалось задержать двоих злоумышленников, но третий скрылся вместе с украденными вещами. На данный момент его разыскивают.

Ранее сообщалось, что ФСБ и МВД задержали участников действовавшей в нескольких регионах преступную группировку фальшивомонетчиков, которые сбывали высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год. Как стало известно, мошенническое сообщество работало с августа 2018 года.

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Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова

Девушка-полицейский, на которую в Иерусалиме напал палестинец, погибла
#мвд
#фсб
#кража
#магазин
#грабители
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Стало известно о состоянии детей погибшего помощника главкома ВСУ Залужного
УНН: Дети помощника Залужного после взрыва гранаты находятся в больнице
07 ноября 2023, 13:10

Фото: istock / gorodenkoff

Дети помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова, который погиб от взрыва гранаты, сейчас находятся в больнице. Со здоровьем дочери все стабильно, а старший сын находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции. Об этом сообщает украинское издание УНН.

«Дочь находится в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжелое», — пишет агентство.
Ранее стало известно, что Частяков погиб из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега в честь день рождения. Жена Частякова заявила, что гранта сдетонировала, когда муж открыл пакет с подарками.

Подарок подарил полковник Тимченко, который упаковал в деревянную коробку 6 гранат западного образца и одну бутылку виски.

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#дети
#операции
#всу
#сын
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Раскрыта причина задержания замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова
Замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилов задержан за взятку
07 ноября 2023, 13:06

Фото: iStock/ronstik

Заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова задержали по подозрению о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Силовики задержали замглавы МВД Дагестана Исмаилова, предварительно, он подозревается во взятке», - говорится в сообщении.

7 ноября стало известно о задержании заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. По его месту жительства и работы проводятся обыски. По предварительным данным следственные мероприятия проводят сотрудники управления «М» ЦА ФСБ России. Сотрудники ФСБ вывезли Исмаилова вместе с его заместителем, Далгатом Абдулгапуровым,  на допрос в Москву.

Напомним, Исмаилов занимает свою должность с 2019 года.

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