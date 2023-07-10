В Москве отличник отмечал окончание 9 класса, выпил абсента и оказался в реанимации

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В Москве выпускник встретился с одноклассниками, чтобы устроить вечеринку в честь сдачи экзаменов и поступления в колледж.
Во время празднования парень выпил абсент, после которого вдруг потерял сознание, пишет Baza. Перепуганные друзья вызвали скорую. Парня госпитализировали в реанимацию.
В больнице медики диагностировали токсическое действие алкоголя.
Пострадавший был отличником и профессионально занимался волейболом, проблем с поведением никогда не было.
В данный момент за жизнь выпускника продолжают бороться врачи.
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Мария Фирсова