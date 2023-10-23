В Москве оцепили территорию у здания Госдумы

Фото: iStock/Sergei Ginak
У здания Госдумы оцепили территорию, пешеходов просят находить обходные пути. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам очевидцев, полицейские оцепили территорию вокруг здания Госдумы, проход на тротуар запрещён.
По громкоговорителю пешеходов оповещают о закрытии территории и просят искать пути обхода.
У здания работают кинологи и сотрудники полиции.
Причина закрытия территории неизвестна.
Ранее сообщалось, что в нескольких городских округах Подмосковья были эвакуированы граждане после сообщений о минировании. Так, в Балашихе эвакуировали школу, в Сергиевом Посаде – школу и торговый центр, а в Наро-Фоминске – техникум.
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По громкоговорителю пешеходов оповещают о закрытии территории и просят искать пути обхода.
Причина закрытия территории неизвестна.
Ранее сообщалось, что в нескольких городских округах Подмосковья были эвакуированы граждане после сообщений о минировании. Так, в Балашихе эвакуировали школу, в Сергиевом Посаде – школу и торговый центр, а в Наро-Фоминске – техникум.
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Анастасия Чинкова