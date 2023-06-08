В Москве парень избил 13-летнего брата из-за того, что не поделил с ним оладьи

Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
В Москве два брата не смогли поделить оладушки, которые приготовила им мама, в результате чего, старший брат избил младшего
Парень избил своего 13-летнего брата из-за оладушек, которые напекла их мама, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что происшествие произошло вечером во вторник, 6 июня, в Москве. Два брата планировали поесть оладушки, которые приготовила их мама, однако между ними возник конфликт — парни не могли поделить, кому больше достанется. Во время ссоры старший брат дал несколько подзатыльников младшему, в результате чего его увезли в больницу. У мальчика диагностировали сотрясение мозга, а также ушиб мягких тканей головы и шеи.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло вечером во вторник, 6 июня, в Москве. Два брата планировали поесть оладушки, которые приготовила их мама, однако между ними возник конфликт — парни не могли поделить, кому больше достанется. Во время ссоры старший брат дал несколько подзатыльников младшему, в результате чего его увезли в больницу. У мальчика диагностировали сотрясение мозга, а также ушиб мягких тканей головы и шеи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная