В Москве парень умер от наркотиков, его девушка — в тяжёлом состоянии

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Следователи выясняют, мог ли к ним попасть метадон из смертельной ставропольской партии.
SHOT пишет, что 18-летняя Маша и 22-летний Никита употребили неизвестное вещество сегодня ночью на съёмной квартире на улице Подъёмной в Нижегородском районе Москвы. Обоим резко стало плохо. Девушка смогла вызвать скорую. К моменту госпитализации парень был в состоянии клинической смерти. Врачам не удалось его спасти. Он умер. За жизнь девушки продолжают бороться.
Ранее сообщалось, что в Москву могла попасть смертельная партия наркотиков из Ставрополя. Массовое отравление метадоном случилось в Астрахани с 18 по 20 ноября: три человека скончались, 22 оказались в больнице. Позже задержали троих распространителей. Они признались, что привезли метадон из Ставрополя.
Неделю назад первые три случая отравления зафиксировали в Москве: в больницы попали 2-летняя девочка, 16-летний студент и 24-летний наркоман. Их удалось спасти.
В минувшую среду от метадона в столице умерли два человека в квартире на улице Чертановской.
Входил ли в состав наркотиков, которыми отравились Маша и Никита, метадон, и был ли он из ставропольской партии, выясняют.
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Еще несколько сотрудников ГУР Украины отравлены тяжелыми металлами
Ранее сообщалось, что в Москву могла попасть смертельная партия наркотиков из Ставрополя. Массовое отравление метадоном случилось в Астрахани с 18 по 20 ноября: три человека скончались, 22 оказались в больнице. Позже задержали троих распространителей. Они признались, что привезли метадон из Ставрополя.
В минувшую среду от метадона в столице умерли два человека в квартире на улице Чертановской.
Входил ли в состав наркотиков, которыми отравились Маша и Никита, метадон, и был ли он из ставропольской партии, выясняют.
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Еще несколько сотрудников ГУР Украины отравлены тяжелыми металлами
Мария Фирсова