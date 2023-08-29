В Москве парковку многоквартирного дома залило кипятком

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В Москве парковку многоквартирного дома в ЖК «Весна на Балтийском» из-за прорыва труб залило кипятком. Об этом пишут «Известия».
«Как только воду откачают, будет устанавливаться место прорыва трубы, и после этого будут проводиться восстановительные работы», — цитирует издание слова главы управы района Аэропорт (САО) Алексея Борисенко.
По информации «Известий», уровень подтопления на момент 23:00 составлял 20 сантиметров.
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Диана Аванесян