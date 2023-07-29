В Москве пассажир погиб под поездом на станции «Электрозаводская»

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На станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро произошла трагедия.
По данным «Интерфакса», под поезд упал мужчина. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина кончался на месте.
Сообщается, что на станции отключали напряжение контактного рельса. Движение поездов от «Партизанской» до «Курской» временно останавливали.
Ранее сообщалось, что в московском метро мальчику зажевало ногу эскалатором, писал Telegram-канал 112. Инцидент произошел на станции «Чистые пруды». У четырехлетнего мальчика началось сильное кровотечение, ему оказали медицинскую помощь.
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Мария Фирсова