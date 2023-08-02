В Москве пассажир такси избил водителя из-за запрета пить алкоголь в салоне

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В Москве пассажир такси избил водителя за то, что он запретил ему распивать алкоголь в салоне машины. Видео с происшествием опубликовал телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Отмечается, что водитель такси отказался ехать, так как в салоне автомобиля мужчина собирался пить алкоголь. После этого севший на переднее сиденье пассажир передал бутылку с алкоголем женщине на заднем сиденье и начал бить таксиста по лицу.
Женщина попыталась остановить хулигана, но у нее ничего не вышло. Потасовка продолжилась на улице. В результате таксист вернулся в машину весь в крови, после чего вызвал сотрудников полиции. На данный момент злоумышленника разыскивают.
Напомним, ранее мужчина пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Злоумышленника задержали на Сокольнической площади.
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Екатерина Коршунова