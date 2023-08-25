В Москве пассажир упал под пребывающий поезд

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Мужчина упал под прибывающий поезд на станции Лианозово Московской железной дороги. Об этом сообщили в экстренных службах.
Машинист не успел затормозить. От полученных травм пассажир скончался на месте.
По данному факту проводится проверка. Выясняются причины произошедшего. В экстренных службах сообщили, что происшествие не повлияло на расписание поездов. Движение осуществляется в прежнем режиме.
Прежде сообщалось, что в Самарской области погиб человек во время столкновения лодок.
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По данному факту проводится проверка. Выясняются причины произошедшего. В экстренных службах сообщили, что происшествие не повлияло на расписание поездов. Движение осуществляется в прежнем режиме.
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Анастасия Крестьянова