В Москве пациентка с подозрением на перелом черепа разбила череп рентгенологу

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В Москве пациентка с подозрением на перелом черепа пришла в ярость и разбила череп рентгенологу, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, жительница столичного района Свиблово пришла в рентген-кабинет, чтобы сделать снимок головы. У нее было подозрение на перелом черепа.
Что случилось дальше - остается неизвестным, однако, женщина, внезапно, вышла из себя и набросилась на врача с кулаками. После избиения, рентгенологу тоже потребовалось сделать снимок головы.
К счастью, у обоих пострадавших диагностировали только ушибы мягких тканей, причем, у рентгенолога - множественные.
Во всем произошедшем сейчас разбираются правоохранительные органы.
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Что случилось дальше - остается неизвестным, однако, женщина, внезапно, вышла из себя и набросилась на врача с кулаками. После избиения, рентгенологу тоже потребовалось сделать снимок головы.
Во всем произошедшем сейчас разбираются правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева