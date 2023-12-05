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В Москве пенсионер перепутал жидкость для снятия лака с лекарством и скончался

В Москве умер пенсионер, перепутав лекарство со средством для снятия лака
05 декабря 2023, 08:48
Фото: istock / maxim4e4ek

Фото: istock / maxim4e4ek

65-летний москвич скончался после случайного употребления жидкости для снятия лака, перепутав её с лекарствами. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Как сообщает канал, мужчина принимал несколько препаратов, так как ранее перенес 2 инсульта. Пенсионер также страдал от хронической аритмии. По словам его жены, он перепутал пузырек лекарства с баночкой средства для снятия лака и случайно выпил его.

Мужчине стало плохо, он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Врачи боролись за жизнь пенсионера неделю, но спасти его не удалось. Пенсионер скончался от токсического действия разъедающих веществ.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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#жизнь
#мужчина
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено
05 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях. Об этом говорится в сообщении информационного центра на мосту.
Ранее движение по мосту перекрывалось около трёх часов утра. Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников отдела транспортной безопасности. Также местные власти обратились к людям с призывом не выкладывать в интернет фото и видео.

О временной приостановке движения по переправе сообщается регулярно. В июле 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост с помощью беспилотных катеров, в результате чего было повреждено дорожное полотно и погибли два человека — муж и жена. С тех пор украинские боевики неоднократно предпринимали попытки атаковать Крымский мост с помощью морских дронов и БПЛА.

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«Скрывался в поле»: Неадекватный отец, убивший годовалого сына, арестован
В Туле арестован и госпитализирован убийца годовалого сына
05 декабря 2023, 07:31

Фото: istock / Andrii Zorii

Неадекватный папаша убил годовалого сына и попытался спрятаться в поле под Тулой
В Туле задержан подозреваемый в убийстве годового мальчика. Об этом сообщает СУСК России по Тульской области. 

4 декабря в квартире в населённом пункте Молодёжный было обнаружено тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями. Отец ребенка был объявлен в розыск. Полицейские нашли отца убитого ближе к полуночи: он скрывался в поле.

«Подозреваемый в совершении убийства малолетнего задержан. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает региональное Следственное управление СК РФ. 
Почему мужчину госпитализировали, в управлении не уточнили. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). 

Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
#ск рф
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В Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка
Mash: В Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка
05 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/Chalabala

В городе Качканар Свердловской области обнаружили тело 16-летней девочки. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
«Тело девочки нашли дома в туалете. В последний раз все выглядело нормально: адекватная мать, дочь готовилась к учебе в колледже. Полиция еще устанавливает мотивы поступка», — говорится в публикации.

Отмечается, что подросток ранее уже пыталась уйти из жизни. Тогда девочку успела спасти её мать, но затем женщину лишили родительских прав, а подростка отправили в психоневрологический диспансер. Спустя некоторое время матери вернули опекунство.

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#полиция
#подросток
#мать
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В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров
05 декабря 2023, 04:16

Фото: iStock/StockByM

В Италии ювелира за убийство двух человек и покушение на ещё одного во время попытки ограбления магазина приговорили к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщает ANSA.
По информации агентства, сторона обвинения просила для 68-летнего мужчины 14 лет заключения. 

Трое злоумышленников 28 апреля 2021 года проникли в магазин ювелирных украшений рядом с итальянским городом Кунео. Двоих хозяин магазина убил, третий получил ранения и скрылся, однако вскоре был задержан.

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#магазин
#мужчины
#италия
#убийство
#воры
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
05 декабря 2023, 03:40

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

На Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщается в Телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.

К людям, которые в настоящее время находятся в зоне досмотра и на мосту обратились с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности. ​В настоящее время причины остановки движения на Крымском ​мосту не уточняются.

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#движение
#крымский мост
#остановка
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На юге Сахалина обвал сопки заблокировал участок автодороги
ТАСС: На юге Сахалина обвал сопки заблокировал участок автодороги
05 декабря 2023, 01:49

Фото: iStock/LeManna

В южной части Сахалина на автодороге произошел обвал сопки. В министерстве транспорта региона сообщили, что в настоящее время проезд заблокирован, пишет ТАСС.
«На участке автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, около села Ясноморское произошел сход селевых масс на проезжую часть. Проезда нет», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В настоящее время на месте инцидента работает дорожная техника.

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#техника
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В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей
V1: В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей
05 декабря 2023, 01:26

Фото: iStock/blinow61

Под Волгоградом три недели разыскивали 28-летнюю женщину, пропавшую в начале ноября во время прогулки с детьми. Об этом пишет V1.
Женщина пропала в первых числах ноября в Дзержинском районе города. По словам её супруга, 28-летняя мать исчезла после прогулки с детьми. Её поисками занимались волонтеры и поисковики, которым на днях удалось обнаружить пропавшую.

4 декабря она позвонила мужу из полиции и рассказала историю, как её почти 20 дней удерживал мужчина по имени Евгений, заставляя работать на полях.

«Я хотела подработать на полях, а в итоге он меня только на подработку и выпускал. У него там в доме была еще одна женщина с ребенком. Они там после того, как я вырвалась и убежала, все остались», - цитирует портал слова женщины.

При этом она не сообщила, где именно её удерживали. V1 отмечает, что объявления о пропаже женщины появлялись и раньше. Тогда её находили в гостях у мужчин.

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#отец
#мужчина
#волонтеры
#поисковики
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Спецборт МЧС доставил из Газы на родину ещё 120 эвакуируемых россиян
05 декабря 2023, 01:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Спецборт МЧС Ил-76 доставил из Газы на родину еще 120 эвакуируемых граждан России и членов их семей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МЧС РФ.
Отмечается, что ранее россиян эвакуировали через КПП «Рафах». По данным МЧС, среди них 30 детей.

«С начала операции девятью рейсами авиации МЧС России доставлено более 880 человек, в том числе более 380 детей», — проинформировали в пресс-службе МЧС.

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Обвинение запросило для экс-министра Абызова 19,5 лет колонии строго режима
04 декабря 2023, 22:29

Фото: iStock/OlFedv

В понедельник, 4 декабря, в ходе заседания Преображенского суда Москвы по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова гособвинение запросило для него 19,5 лет колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.
Бывший министр обвиняется в создании преступного сообщества. Сторона обвинения также попросила назначить Абызову штраф в размере 470 млн руб.

Кроме того, прокурор выступил с ходатайством о лишении Михаила Абызова ордена Дружбы и запрете выполнять распорядительные функции на 5 лет.

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