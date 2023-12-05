В Москве пенсионер перепутал жидкость для снятия лака с лекарством и скончался

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65-летний москвич скончался после случайного употребления жидкости для снятия лака, перепутав её с лекарствами. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Как сообщает канал, мужчина принимал несколько препаратов, так как ранее перенес 2 инсульта. Пенсионер также страдал от хронической аритмии. По словам его жены, он перепутал пузырек лекарства с баночкой средства для снятия лака и случайно выпил его.
Мужчине стало плохо, он был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Врачи боролись за жизнь пенсионера неделю, но спасти его не удалось. Пенсионер скончался от токсического действия разъедающих веществ.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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Алина Юрчак