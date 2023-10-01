В Москве пенсионера-изобретателя обманули мошенники на 200 тысяч рублей

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Мошенники обратились к пенсионеру от имени «заболевшей» подруги.
SHOT пишет, что 82-летнему учёному, создателю формул для стабилизации химических элементов, композиций для вспенивания резиновых семей (более 20 патентов) позвонила женщина и представилась Леной.
По её словам, она попала в ДТП и лежит в больнице в тяжёлом состоянии. Ей потребовались предметы гигиены и 900 тысяч рублей. Пенсионер, у которого в действительности была знакомая Лена, испугался и сказал, что у него есть только 200 тысяч. «Лена» согласилась и на такую сумму.
Учёный сложил всё необходимое в косметичку и туда же положил деньги. Он передал пакет мужчине, который подъехал к его дому на улице 1-й Вражский переулок в центре столицы. Потом учёный позвонил своей реальной знакомой Лене. Оказалось, что с ней всё в порядке.
Пенсионер обратился в полицию. Проводится проверка.
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По её словам, она попала в ДТП и лежит в больнице в тяжёлом состоянии. Ей потребовались предметы гигиены и 900 тысяч рублей. Пенсионер, у которого в действительности была знакомая Лена, испугался и сказал, что у него есть только 200 тысяч. «Лена» согласилась и на такую сумму.
Пенсионер обратился в полицию. Проводится проверка.
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Мария Фирсова