В Москве пенсионерка оказалась в больнице из-за наркотиков, а друг её сына умер

Фото: Фотобанк Московской области
76-летняя пенсионерка госпитализирована из квартиры на юге столицы с диагнозом «передозировка наркотиками».
«МК» пишет, что инцидент случился в ночь на понедельник на улице Борисовские пруды. Из квартиры по этому адресу с передозировкой наркотиками госпитализировали 76-летнюю пенсионерку.
43-летний приятель её сына, который также находился в квартире, от передозировки скончался.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, две из них скончались.
ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора». В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день две женщины скончались, за жизнь остальных продолжают бороться врачи. Не исключено, что количество пострадавших продолжит расти.
Читайте также:
В Ижевске две пенсионерки скончались из-за отравления парами хлора
В Свердловской области тело пенсионера несколько суток лежало около больницы
Два человека погибли после ДТП с электричкой в Лосино-Петровском
43-летний приятель её сына, который также находился в квартире, от передозировки скончался.
Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, две из них скончались.
ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора». В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день две женщины скончались, за жизнь остальных продолжают бороться врачи. Не исключено, что количество пострадавших продолжит расти.
Читайте также:
В Ижевске две пенсионерки скончались из-за отравления парами хлора
В Свердловской области тело пенсионера несколько суток лежало около больницы
Два человека погибли после ДТП с электричкой в Лосино-Петровском
Мария Фирсова