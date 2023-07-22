В Москве пенсионерка выбросила мошеннику из окна квартиры 1,5 млн рублей

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В Москве мошенники обманули 77-летнюю пенсионерку, убедив ее в том, что ей надо помочь полиции в поимке преступников, и похитили у нее 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.
Отмечается, что преступники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили пожилой женщине ложную информацию о том, что ей необходимо помочь в поимке опасных преступников. Для этого пенсионерке необходимо снять со счетов деньги и выбросить их из окна квартиры.
После этого пожилая женщина выбросила из окна сверток с денежной суммой в размере 1,5 миллиона рублей. Мошенник подобрал деньги у дома пенсионерки и скрылся. Их он перечислил на счета сообщников, а часть похищенной суммы получил в качестве вознаграждения.
Сообщается, что злоумышленника задержали сотрудники прокуратуры. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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После этого пожилая женщина выбросила из окна сверток с денежной суммой в размере 1,5 миллиона рублей. Мошенник подобрал деньги у дома пенсионерки и скрылся. Их он перечислил на счета сообщников, а часть похищенной суммы получил в качестве вознаграждения.
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Екатерина Коршунова