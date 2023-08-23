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В Москве по подозрению в педофилии задержан гражданин Китая, который приставал сразу к нескольким малолетним девочкам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что вечером в понедельник, 21 августа, в полицию обратились сразу три жительницы юго-запада Москвы. По их словам, к их дочерям в возрасте 7–10 лет на детской площадке у дома приставал неизвестный гражданин.
Отмечается, что мужчина брал девочек на руки, целовал в шею и губы и трогал за интимные места. Сотрудники полиции задержали 69-летнего гражданина КНР Ханя Фусина. По информации следствия, у него отсутствует регистрация, а в Москве он проживает у своего сына.
Следственный комитет возбудил на подозреваемого уголовное дело. Если мужчина окажется виновным, то ему грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.
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Отмечается, что мужчина брал девочек на руки, целовал в шею и губы и трогал за интимные места. Сотрудники полиции задержали 69-летнего гражданина КНР Ханя Фусина. По информации следствия, у него отсутствует регистрация, а в Москве он проживает у своего сына.
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Екатерина Коршунова